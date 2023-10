Báo cáo với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh, ông Nguyễn Duy Lộc-Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh-cho biết: Công trình nhà máy thủy điện Ia Glae 2 là công trình năng lượng cấp III, có công suất 12MW, được xây dựng trên suối Ia Glae (thuộc địa phận Ia Ga, huyện Chư Prông). Nhà máy thủy điện Ia Glae 2 được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 5-2-2020, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 23-3-2023. Chủ đầu tư tổ chức khởi công công trình ngày 25-10-2021. Theo thiết kế kỹ thuật, đập tràn tự do Nhà máy Ia Glae 2 có thông số kết cấu bằng bê tông cốt thép, cao trình ngưỡng tràn 352 m, chiều cao đập tràn lớn nhất 13,2 m chiều rộng tràn thông thủy 120 m. Qua kiểm tra tại hiện trường công trình, phần thân đập và móng đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép đã được thi công đến cao trình 346 m, có chiều cao lớn nhất khoảng 7,2 m, chiều rộng mặt đập khoảng 6 m. Hạng mục ổn định không xảy ra sự cố do mưa lũ. Từ cao trình 346 m trở lên đã được thi công phần tường thượng lưu, phục vụ thi công đập tràn tự do của nhà máy có chiều dày 1 m, chiều dài 120 m. Phần tường này đang được nhà máy thi công theo từng cao trình từ 1-2 m, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép nên bị đẩy trôi về phía hạ lưu (cách thân đập xa nhất 20 m). “Nước mưa cùng với đất, đá do lũ cuốn trôi đã gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến một số diện tích đất trồng cây hoa màu và một số máy bơm nước của người dân dọc hai bên suối phía hạ lưu công trình. Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền xã Ia Ga và xã Ia Vê thông báo đến các hộ gia đình ở hạ lưu công trình có thiệt hại tài sản tự kê khai gửi về UBND 2 xã hoặc Văn phòng đại diện của chủ đầu tư tại công trường để tiến hành tổng hợp và triển khai xác minh, kiểm tra thực tế, làm cơ sở báo cáo UBND huyện Chư Prông và các cơ quan liên quan khác nhằm xây dựng mức hỗ trợ do ảnh hưởng của thiên tai gây ra”-ông Lộc thông tin thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Từ Ngọc Thông: từ đêm 8-10 đến sáng ngày 9-10, trên địa bàn huyện có mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa từ 147-169mm. Nước lũ đổ về làm ngập úng, gây thiệt hại hoa màu, cuốn trôi một số tài sản của người dân. Tại xã Ia Ga, Tại xã Ia Ga có 39 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích 44,65 ha cây trồng bị ảnh hưởng; bị trôi 4 máy phát cỏ, 17 máy nổ bơm nước, 18 cuộn ống. Còn mức độ thiệt hại như thế nào UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã thống kê đánh giá cụ thể để hỗ trợ theo đúng quy định. Huyện sẽ xác định cụ thể nguyên nhân bị ảnh hưởng nếu nguyên nhân do thiên tai sẽ sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ cho người dân, còn nguyên nhân do ảnh hưởng từ việc vỡ đập tràn của công ty thì sẽ phối hợp với công ty để xử lý theo đúng quy định, làm sao không để người dân thiệt thòi.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Khải Hoàng: Sự việc xảy ra cũng là sự rủi ro lũ quét đổ về mạnh, đã gây thiệt hại cho cả Công ty và người dân. Công ty cũng đã hứa với bà con và chính quyền 2 xã Ia Ga và Ia Vê, sẽ khắc phục hậu quả. Đầu tiên người dân tự kê khai, sau đó khi nước rút xuống thì chính quyền địa phương cùng với nhà đầu tư sẽ đi kiểm tra lại thực tế hư hại và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa với tinh thần đúng khối lượng, đúng bản chất, đúng với sự việc thiên tai để người dân an tâm.

Sau khi đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do vỡ đập tràn công trình Thủy điện Ia Glae 2 và nghe đại diện các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư công trình báo cáo về sự cố vỡ đập tràn ngăn nước của công trình Thủy điện Ia Glae 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao sự kịp thời của chính quyền địa phương khi đã nhanh chóng xuống hiện trường để nắm bắt tình hình và động viên nhân dân, ổn định đời sống nhân dân. Các sở, ngành cũng đã xuống hiện trường để nắm bắt tình hình thiệt hại; phía đơn vị thi công cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tổ chức khắc phục trước mắt một số hậu quả.

Qua đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công thương, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra lại quá trình xây dựng, quy trình thi công, thời điểm thi công công trình; rà soát năng lực của đơn vị thi công công trình đã đủ năng lực chưa; nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị UBND huyện Chư Prông thành lập hội đồng đánh giá toàn diện sự cố vỡ đập ngăn trong quá trình thi công của Nhà máy Thủy điện Ia Glae 2 và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư trong giám định sự cố, sớm có kết luận nguyên nhân chính xác vụ việc. Ủy ban nhân dân xã Ia Ga khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể thiệt hại của người dân để đơn vị thi công công trình Thủy điện Ia Glae 2 bồi thường thiệt hại cho dân. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra để tổng hợp báo cáo UBND huyện có hướng hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Đặc biệt, chủ đầu tư công trình cần phối hợp với chính quyền địa phương rà soát cụ thể thiệt hại của người dân và sớm bồi thường để người dân ổn định cuộc sống.