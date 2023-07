Kiểm tra đột xuất nhà dân, phát hiện gần 200 bình chứa khí bóng cười

(GLO)- Ngày 27-7, Công an huyện Đak Đoa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 14 triệu đồng đối với Hyi (SN 2001, trú tại xã Glar, huyện Đak Đoa) về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Viện KSND huyện Định Quán vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Tâm Trình (40 tuổi) và Nguyễn Văn Thọ (42 tuổi), cùng ngụ Long Bình (TP Biên Hòa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

(GLO)- Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2023.

Đối tượng Đinh Hồng Minh được mệnh danh như 'sói già' do có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng Công an; trong đó có việc bố trí nhiều 'tai mắt' là con nghiện để cảnh giới.

Bà Đặng Thị Hàn Ni khai rằng do bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống nên bà ghi hình phát lên mạng xã hội để phản biện.

Công an huyện Mang Yang vừa bàn giao 3 đối tượng, gồm: Phạm Quang Vũ (SN 2002, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang); Nguyễn Văn Thanh (SN 2005, trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông); Vũ Hồng Hà (SN 1999, trú tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang) cho Công an TP. Pleiku để xử lý theo thẩm quyền về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

(GLO)- Công an huyện Krông Pa vừa phối hợp Công an xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ đối tượng Bùi Thanh Quyền (SN 1989, trú tại thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa). Quyền là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.