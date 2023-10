Khu vực miền Nam đã ghi nhận 15 ca đậu mùa khỉ

Mặc dù chuyển dạ sớm ở tuần thai thứ 27, nhưng người mẹ 31 tuổi vẫn may mắn đón 6 con chào đời khỏe mạnh.

Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, có diễn biến phức tạp và khó nhận biết hơn so với các trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt trước đây.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị ngộ độc, hôn mê do ăn nấm lạ mọc trên rẫy.

(GLO)- Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023 có chủ đề “Bệnh dại: Một sức khỏe, không tử vong” (One Health, Zero Death). Năm nay, Gia Lai được chọn tổ chức lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng với mục đích chính là tăng cường hơn nữa sự vào cuộc của các ban, ngành trong công tác phòng-chống bệnh dại nhằm giảm thiểu người tử vong do bệnh dại; đồng thời, tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh.