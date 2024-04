Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai

(GLO)- Theo báo cáo của Công an tỉnh tại hội nghị giao ban công tác quý I-2024, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.