Khởi tố một cán bộ Quỹ tín dụng xã tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Trưa 16-3, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Mai Ca (SN 1985, ngụ xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội: "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Xuân có dấu hiệu "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép". Sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan An ninh điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Vương (SN1986, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thông qua mạng xã hội Facebook liên hệ, trao đổi, thống nhất để Trương Thị Mai Ca làm hồ sơ cho Vương sang Hàn Quốc bằng visa du lịch.

Tháng 8-2023, Ca nhận làm các thủ tục cho Vương đi Hàn Quốc với chi phí hết 17.000 USD, nộp trước 50 triệu đồng và nộp đủ khi làm thủ tục xuất cảnh.

Sau thời gian hoàn tất hồ sơ và nộp tiền đầy đủ cho Ca, Vương làm các thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc bằng visa du lịch. Tuy nhiên, khi đang xuất cảnh đến Hàn Quốc, Vương bị lực lượng chức năng Hàn Quốc phát hiện, không cho nhập cảnh và trục xuất về Việt Nam.

Được biết, Trương Thị Mai Ca là cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Từ năm 2023 đến nay, đối tượng này còn nhận làm hồ sơ xin visa cho khách đi du lịch tại Hàn Quốc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.