Khởi tố đối tượng tái sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Võ Đức Huy (SN 1998, ở tổ dân phố Phò An, phường An Nhơn Đông) về tội “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 20-8, Công an phường An Nhơn Đông tổ chức kiểm tra định kỳ những người đang cai nghiện trên địa bàn, phát hiện Võ Đức Huy tiếp tục sử dụng ma túy và có kết quả dương tính với ma túy Methamphetamine. Vào thời điểm trên, Võ Đức Huy là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, với thời hạn đến ngày 12-6-2027.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Đức Huy. Ảnh: Nguyễn Giang

Võ Đức Huy là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, theo Điều 256a được bổ sung trong Luật số 86/2025/QH15, vừa được Quốc hội thông qua ngày 25-6-2025.

Theo đó, từ ngày 1-7-2025, người sử dụng trái phép chất ma túy trong một số trường hợp cụ thể như tái phạm, sử dụng nơi công cộng, sử dụng khi đang bị quản lý sau cai nghiện... sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù từ 2-5 năm.