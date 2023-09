Khởi tố, bắt giam cựu thiếu tá công an nhận hối lộ

Ngày 14.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hải Triều (40 tuổi, ngụ TT.Châu Thành, H.Châu Thành, Trà Vinh), cựu thiếu tá công an thuộc Công an H.Trà Cú, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15.4, Đặng Công Bình (43 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nộp hồ sơ đăng ký mới đối với ô tô đã qua sử dụng tại Đội CSGT trật tự Công an H.Trà Cú. Phát hiện hồ sơ đăng ký có dấu hiệu bị tẩy xóa, làm giả, Đội CSGT trật tự Công an H.Trà Cú tiến hành tạm giữ xe và xác minh.

Đến ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý. Qua quá trình điều tra, Bình thừa nhận hành vi sử dụng hồ sơ giả để đăng ký ô tô và xe máy, có “móc nối” với cựu thiếu tá Phạm Hải Triều, nguyên cán bộ Công an H.Trà Cú, để tiếp nhận đăng ký xe tại Công an H.Trà Cú.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Bình để tiếp tục điều tra. Quá trình làm việc, Bình thừa nhận khi làm thủ tục đăng ký xe, Bình có nhờ Triều tìm những người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn để đứng tên đăng ký xe máy với số lượng 66 xe. Mỗi xe đăng ký thành công, Bình cho cựu thiếu tá Phạm Hải Triều 3 triệu đồng.

Ngày 11.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự hành vi đưa, nhận hối lộ và ra quyết định khởi tố bị can. Đến ngày 13.9, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Hải Triều về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, bị can Phạm Hải Triều đã bị thi hành kỷ luật, tước danh hiệu công an nhân dân.

Vụ cựu thiếu tá công an nhận hối lộ nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.