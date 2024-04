Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã làm rõ, tiến hành khởi tố 24 bị can về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định tại điều 326 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

(GLO)- Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến hết năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

18 bị can là những người mang quan tài, chủ trại hòm, thợ làm ảnh thờ phục vụ việc gây áp lực đòi nợ chủ hụi tại TP Phan Thiết đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh xuống huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ghé vào một tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp nhưng bị chủ tiệm vàng, dân phòng và người dân vây bắt.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài móc nối với đối tượng tại Việt Nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan (Trung Quốc).

Một người đàn ông phát trực tiếp 2 video trên mạng xã hội Facebook, chửi bới, bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân, bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng.

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).

Tuấn lên mạng xã hội tìm mua trang phục Công an nhân dân, cấp hàm trung tá rồi mặc, chụp ảnh đăng lên tài khoản Tiktok cá nhân để lừa tiền của nhiều phụ nữ.

(GLO)- 2 thanh niên ở Nghệ An không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ nên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt tổng cộng 125 triệu đồng.

Chiều 12-4, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tá công an đang nhận 70 triệu đồng từ cha một bị can thì bị Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao bắt quả tang.

(GLO)- Ngày 11-4, đoàn giám sát do ông Đỗ Đức Hồng Hà-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam giai đoạn 2021-2023” tại Công an tỉnh Gia Lai.

Công an Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam với 3 cựu Trưởng phòng Giáo dục các huyện Tây Giang, Nam Giang và Bắc Trà My để điều tra về tội “nhận hối lộ.”