Khởi công Nhà tình nghĩa cho hội viên CCB tại phường Chi Lăng

(GLO)- Tối 19-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

(GLO)- Sáng 19-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ)” năm 2023. Dự Ngày hội có ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê; đại diện lãnh đạo Công an thị xã, cán bộ Hội LHPN 11 xã, phường trên địa bàn.