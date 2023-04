(GLO)- Chiều 1-4, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng khen thưởng nóng cho tập thể Công an TP. Pleiku và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nghi phạm người Trung Quốc tên Yang Zhong Wu (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) sát hại nữ kế toán tại Bình Dương bỏ trốn đến phường Phù Đổng (TP. Pleiku).

Theo báo cáo của Công an TP. Pleiku: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30-3, nhận tin báo của người dân về việc nghi phạm Yang Zhong Wu sát hại kế toán Công ty TNHH Vinh Nhuận Lý Thị M. (tỉnh Bình Dương) bỏ trốn đang xuất hiện trên địa bàn thành phố, Trưởng Công an TP. Pleiku Phan Nhật Toàn nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai các phương án xác minh, nhận dạng đối tượng.

Đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, các lực lượng của Công an TP. Pleiku đã bắt giữ đối tượng Yang Zhong Wu tại một cửa hàng thời trang ở thành phố. Qua quá trình làm việc ban đầu, đối tượng Yang Zhong Wu khai nhận hành vi sát hại kế toán Lý Thị M.. Đến ngày 31-3, Công an TP. Pleiku đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bình Dương để di lý về Bình Dương phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND TP. Đỗ Việt Hưng ghi nhận, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng giết người ở Bình Dương bỏ trốn đến Gia Lai. Đồng thời, ông Đỗ Việt Hưng cũng đề nghị Công an TP. Pleiku tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng-chống tội phạm thời gian qua nhằm làm tốt hơn nữa đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.