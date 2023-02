Tiền đề để đi đến việc kết hôn chính là tình cảm của cả hai. Nhưng có những cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà vì những lý do khác lại khiến cho những người trong cuộc cảm thấy đau khổ.

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn giao thông (ATGT) trong trường học năm 2023.

(GLO)- Sở hữu 1 chiếc ô tô làm phương tiện di chuyển có lẽ là niềm mong mỏi của nhiều gia đình trong cuộc sống hiện đại. Một vài người bạn của tôi sau nhiều năm tích góp cũng đã sở hữu chiếc xế hộp yêu thích, nhất là trong những ngày đầu xuân. Tuy nhiên, cũng từ đây, họ đã phát sinh thêm nhiều lo lắng, bất an chỉ vì nhà trong hẻm nhỏ, ô tô không thể di chuyển; sân trước nhà không đủ rộng để đậu xe, để ngoài đường lớn thì lại càng không yên tâm vì “đồng tiền đi liền khúc ruột”, chiếc xe ô tô có giá trị cả tỷ đồng không thể để “dãi nắng dầm mưa”; chưa kể, đêm hôm chẳng may kẻ gian “xin” chiếc gương xe cũng mất chục triệu đồng.

(GLO)- Sáng 20-2, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Đak Đoa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Kyin (trú tại làng Dung Rơ, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) là Công an viên bán chuyên trách xã Kon Gang.