Khẩn trương chuẩn bị sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Sau một thời gian gián đoạn để thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) sẽ hoạt động trở lại trong tháng 5 này. Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm tổ chức sát hạch lái xe khóa đầu tiên.

Công an tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sát hạch lái xe khóa đầu tiên. Ảnh: V.N

Sau khi Sở Xây dựng bàn giao lĩnh vực sát hạch, cấp GPLX cho Công an tỉnh, công tác này đã được tạm hoãn từ ngày 28-2 đến nay. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh, đây là lĩnh vực mà người dân đang có nhu cầu rất lớn. Do đó, đơn vị xác định cần khẩn trương khôi phục, hoạt động trở lại để tổ chức sát hạch, cấp GPLX, tránh tồn đọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (Phòng CSGT) cho hay: Để tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ được chuyển giao, Công an tỉnh đã thành lập đội chuyên trách công tác này gồm 14 người. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, 49 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đã được cử tham gia kiểm tra, đánh giá cấp thẻ sát hạch viên do Cục CSGT tổ chức tại Trung tâm Sát hạch lái xe Đà Nẵng. Kết quả, 49/49 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành chương trình và được cấp thẻ sát hạch viên đủ tư cách tham gia trong các hội đồng sát hạch.

Công an tỉnh cũng đã bố trí 5 cán bộ, chiến sĩ thường trực thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX tại quầy số 18 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cùng với đó, đã ban hành quyết định triển khai phân công nhiệm vụ cấp đổi, cấp lại GPLX đối với 16 Công an cấp xã, nơi trước đây Công an cấp huyện đặt trụ sở trước khi giải thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm thời gian di chuyển, giảm áp lực cho tuyến trên.

Lý giải về việc công tác sát hạch, cấp GPLX bị tạm hoãn trong thời gian qua, Trung tá Hải cho hay: “Khi Sở Giao thông-Vận tải (cũ) đang làm thủ tục đấu thầu thuê sân sát hạch trong năm 2025 thì tiến hành công tác sáp nhập, bàn giao nên việc đấu thầu bị hủy. Khi tiếp nhận, Công an tỉnh phải tổ chức đấu thầu lại nên cần có trình tự, thời gian. Dự kiến đến ngày 15-5, mọi thủ tục đấu thầu được hoàn tất và sẽ triển khai sát hạch ngay khi có kết quả đấu thầu”.

Theo thống kê của Công an tỉnh, hiện có 22.477 hồ sơ lái xe đã đào tạo xong chờ sát hạch, cấp GPLX. Trong đó, có 8.844 hồ sơ ô tô và 13.633 hồ sơ mô tô. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 200 hồ sơ là GPLX quá hạn phải tiến hành sát hạch lại. Đối với số hồ sơ ô tô, cần tiến hành sát hạch trước ngày 30-6-2025 vì sau đó các trung tâm sẽ phải sửa lại sân theo quy chuẩn mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Các hồ sơ mô tô không bị ảnh hưởng bởi quy chuẩn mới này.

Toàn tỉnh hiện có 4 trung tâm sát hạch ô tô và mô tô; 6 trung tâm sát hạch mô tô. Với lượng hồ sơ khá lớn, lực lượng CSGT cần chuẩn bị rất kỹ càng để giải quyết dứt điểm. “Sau ngày 15-5, chúng tôi tiến hành sát hạch liên tục, có thể đề xuất trưng tập thêm lực lượng để tổ chức song song 2 hội đồng sát hạch cùng lúc, sát hạch vào cả ngày thứ bảy và chủ nhật để đảm bảo tiến độ, nhất là với các hồ sơ ô tô. Về cơ bản, các địa điểm sát hạch vẫn không thay đổi so với thời điểm thuộc quản lý của Sở Giao thông-Vận tải (cũ)”-Trung tá Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, sau khi có kết quả sát hạch, thông tin của người dân được cập nhật chuyển đến Cục CSGT và tiếp tục chuyển đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Từ đây, người dân có thể tích hợp thông tin về GPLX trên ứng dụng VNeID của mình và sử dụng khi tham gia giao thông mà không phải chờ đợi được cấp bản vật lý.

Công tác đấu thầu thuê trung tâm sát hạch đang được hoàn thiện. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là tin vui cho người dân đang chờ các đợt sát hạch. Anh Hoàng Thủy Chung (tổ 4, phường Đống Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Do sơ suất tôi để hết hạn GPLX ô tô trong hơn 2 năm nên buộc phải thi lại cả lý thuyết và thực hành. Hàng ngày, tôi đều đưa đón vợ con nhưng không dám đi ô tô. Tôi rất mong lực lượng Công an tổ chức lại các đợt thi để được khôi phục GPLX”.

Trong khi đó, ông Đoàn Đức Hùng-Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe (thuộc Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai) cho biết: “Trung tâm có khoảng 2.000 hồ sơ ô tô đang chờ được sát hạch. Trung tâm và người dân đang rất mong mỏi việc sát hạch và cấp GPLX hoạt động trở lại. Qua đó, Trung tâm sẽ hoạt động thông suốt, đảm bảo công tác tuyển sinh, đào tạo; các học viên cũng có quyền lợi chính đáng khi hoàn thành khóa học sẽ được sát hạch, cấp GPLX”.