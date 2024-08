Nguyễn Gia Tuấn và chị Trần Thị Thu Hương kết hôn vào năm 2013 và có với nhau 2 con chung, sinh sống tại căn hộ chung cư thuộc phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Từ đầu năm 2023, Tuấn nghi ngờ vợ mình có hành vi ngoại tình nên ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn và cãi vã ngày càng gay gắt giữa hai người. Vào khoảng 7h20, ngày 24/4/2023, giữa Tuấn và vợ lại xảy ra tranh cãi rồi dẫn đến xô xát.

Trong cơn tức giận, Tuấn đã sử dụng một con dao đâm liên tục vào ngực trái của chị Hương. Chị Hương bị thương nặng và gục ngã tại khu vực ban công của căn hộ.

Sau khi gây án, Tuấn đã giật camera trong phòng khách xuống và ném vào thùng rác ở ban công, nhằm hủy hoại chứng cứ, sau đó nhảy xuống đất với ý định tự tử.

Anh V.S.D, một nhân viên kỹ thuật của chung cư, nghe thấy tiếng động mạnh và đến kiểm tra. Thấy Tuấn nằm trên sàn nhà xe với nhiều chấn thương, anh D. đã gọi bảo vệ chung cư đến hỗ trợ, đưa Tuấn sau đi cấp cứu.

Anh D, bảo vệ và người dân cùng chung cư chạy lên, thấy căn hộ của Tuấn khóa bên trong. Qua khe cửa mọi người thấy chị Hương nằm bất tỉnh nên đã phá cửa vào trong và xác nhận chị Hương đã tử vong. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Thu Hương tử vong do sốc mất máu không hồi phục do nhiều vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Tuấn mức án tử hình. Tuy nhiên, sau khi xét thấy bị cáo Tuấn có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo bị trầm cảm, có giấy khám bệnh trước khi gây án, có giấy khen về thành tích cứu giúp người bị hỏa hoạn tại nơi Tuấn sinh sống, đồng thời được thân nhân bị hại cũng là gia đình vợ bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, để có cơ hội về chăm sóc con nhỏ.

Tại tòa, bị cáo Tuấn cũng thừa nhận toàn bộ hành vi gây án, ăn năn hối cải nên đại diện VKS đã thay đổi quan điểm luận tội, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án chung thân.

