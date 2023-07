(GLO)- Sáng 5-7, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ; Bộ Công an) tổ chức hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Chư Păh.

(GLO)- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an xã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Bằng sự nỗ lực, trách nhiệm, họ đang là điểm tựa giữ bình yên cho người dân trong cuộc sống.

(GLO)- Mặc dù bộn bề công việc nhưng lực lượng Công an xã luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ, sẻ chia với người dân đúng như phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Những cán bộ Công an chính quy về xã đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp, giàu tình người.

(GLO)- Thực hiện Đề án của Bộ Công an, từ tháng 3-2019 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về công tác tại 196/196 xã, thị trấn. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; cảm hóa, giáo dục những người lầm lỡ; giúp đỡ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.