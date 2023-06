Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của UBND tỉnh Gia Lai, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đã phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả đáng mừng. Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 5,54% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,5%; khu vực dịch vụ tăng 5,99%; thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm tăng 4,11%.

Từ đầu năm đến nay, đã có 490 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng vốn đăng ký 5,142 tỷ đồng (tăng 10,2%), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 8.921 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hoạt động 139.135 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước tăng 28,32%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.878 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Trung ương giao, đạt 48,7% dự toán HĐND giao (giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái). Ước đến cuối tháng 6-2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 58.100 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và tăng 7,5% so với cuối năm 2022. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 16.292 tỷ đồng, đạt gần 39% kế hoạch.

Cùng với đó, đã có gần 14.500 lao động được giải quyết việc làm, đạt 54,6% kế hoạch; đào tạo nghề cho trên 5.200 người, đạt 42% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội khác tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển và cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận.