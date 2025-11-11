(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Hơn 1.990 trạm BTS bị ảnh hưởng tín hiệu, trong đó có 4 trạm bị gãy đổ (VNPT: 2 trạm, Viettel: 1 trạm, Mobifone: 1 trạm), gây gián đoạn thông tin liên lạc của người dân và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp viễn thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật để khẩn trương khắc phục sự cố. Tính đến trưa ngày 10-11, toàn tỉnh có 1.510/1.990 trạm BTS (đạt 76%) được khôi phục hoạt động; hơn 750 cán bộ, nhân viên từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh đang tích cực hỗ trợ tại hiện trường.

Theo đó, Viettel đã khôi phục 85% trạm BTS bị mất tín hiệu (còn 136 trạm đang khẩn trương khắc phục) và 65% hạ tầng mạng băng rộng cố định đã hoạt động trở lại. Riêng cột ăng ten bị gãy đổ tại thôn Hiệp Vinh (xã Canh Vinh), đơn vị đang tiến hành tháo dỡ và dựng lại để sớm phát sóng. Tổng công ty Công trình Viettel cũng điều động hơn 500 cán bộ, nhân viên hỗ trợ khắc phục hậu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ khôi phục dịch vụ.

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của Viettel, Vinaphone, Mobifone, FPT… đang nỗ lực kéo dây, hàn cáp và xử lý sự cố, khẩn trương khôi phục hạ tầng viễn thông bị tàn phá sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Mobifone đã khôi phục 85% trạm BTS bị mất tín hiệu (còn 94 trạm đang tiếp tục xử lý); cột ăng ten bị gãy đổ tại thôn Mỹ Long (xã Ngô Mây) đang được tháo dỡ và dựng lại. Hơn 160 cán bộ, kỹ thuật viên từ các đơn vị Mobifone trong toàn quốc đang trực tiếp tham gia công tác khắc phục, bảo đảm sớm khôi phục thông tin liên lạc cho người dân.

Trong khi đó, VNPT hoàn thành khôi phục 65% trạm BTS (còn 250 trạm đang tiếp tục thực hiện) và 68% hạ tầng mạng băng rộng cố định. Hai cột ăng ten bị gãy tại Quy Nhơn Đông và Phù Mỹ Bắc đang dựng lại để sớm phát sóng. Hiện hơn 90 cán bộ, nhân viên từ các đơn vị VNPT tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã được tăng cường về tỉnh để phối hợp khắc phục sự cố.

Bên cạnh đó, FPT Telecom cũng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hiện khôi phục khoảng 25% hạ tầng mạng băng rộng cố định và tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị để sớm khôi phục hoàn toàn kết nối, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.

Các doanh nghiệp viễn thông đang nỗ lực tối đa để khôi phục lại 100% hệ thống thông tin liên lạc. Ảnh: ĐVCC

Hiện công tác khắc phục vẫn gặp nhiều khó khăn do mất điện trên diện rộng và nhiều tuyến cáp quang trục chính bị đứt, ảnh hưởng đến tiến độ khôi phục kết nối. Tuy nhiên, các doanh nghiệp viễn thông đang phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực dự phòng, phấn đấu khôi phục hoàn toàn hệ thống viễn thông trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng-chống thiên tai và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Theo Sở KH&CN, đến nay, phần lớn khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh đã sử dụng trở lại các dịch vụ di động cơ bản như gọi điện, nhắn tin và truy cập 2G/3G/4G. Việc khôi phục nhanh các trạm BTS góp phần thu hẹp đáng kể các “vùng trắng” thông tin, giúp người dân duy trì liên lạc với người thân và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau bão.