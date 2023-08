Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-10

(GLO)- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Thế Mạnh vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông (ATGT) năm 2023. Hội thi dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến 20-10-2023 tại TP. Pleiku.

Hội thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh tổ chức nhằm cụ thể hóa các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT theo Kế hoạch số 258/KH-UBND của UBND tỉnh về Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Hội thi được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở Đảng phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, củng cố, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, hình thành thói quen vận dụng các kỹ năng, nghiệp vụ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; qua đó đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung của hội thi xoay quanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự ATGT; tuyên truyền cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm ATGT; giới thiệu mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ATGT; tuyên truyền quy tắc giao thông; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự ATGT; phổ biến tuyên truyền về mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông; tác hại của rượu, bia; tuyên truyền vai trò của gia đình, người thân trong việc thay đổi thói quen và hành vi giao thông liên quan đến bia, rượu…

Đối tượng dự thi là tuyên truyền viên cơ sở của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy của các Công ty TNHH một thành viên Cao su: Mang Yang, Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh. Mỗi đơn vị thành lập 1 đội gồm 3 thí sinh để tham gia dự thi.

Các đội thi sẽ trải qua 3 phần thi: tự giới thiệu, thi kiến thức và xử lý tình huống.

