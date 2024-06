Ngày 28-6, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra và đạt được kết quả tích cực.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ theo giá hiện hành đạt 4.518 tỷ đồng, bằng 52,02% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản theo giá hiện hành đạt 975 tỷ đồng, bằng 54,79% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng theo giá hiện hành đạt 5.366 tỷ đồng, bằng 46,54% kế hoạch. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ ước 3.911 tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch năm 2024, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng diện tích gieo trồng đến nay được 8.180 ha các loại cây trồng, đạt 83,8% kế hoạch, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quân sự quốc phòng được bảo đảm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ thị xã đã kết nạp được 36 đảng viên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị-xã hội thị xã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; kêu gọi các cơ quan, tổ chức, Mạnh Thường Quân quan tâm chăm lo, hỗ trợ Tết cho người nghèo được 2.850 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Việc vận động người dân sử dụng nước sạch tập trung gặp khó khăn; công tác số hoá dữ liệu tại phường Tây Sơn còn gặp vướng mắc; vấn đề nợ đọng thuế; thu ngân sách nhà nước, thu thuế gặp khó khăn; cần xử lý tình trạng ứ đọng rác thải; các phường hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm là tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thị xã khóa XVII gắn với thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 24-12-2023 của Thị ủy An Khê về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra đạt kết quả cao.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Hoàng Phước-Chi bộ đầu tư nguyên liệu (Đảng bộ Nhà máy đường An Khê, thị xã An Khê) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023.