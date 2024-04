Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ 16 (mở rộng)

Kết thúc quý I, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2023-2024 hơn 3.660 ha, đạt 100,02% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 750,5 tỷ đồng, đạt 30,08% kế hoạch và tăng 4,91% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 670 tỷ đồng, đạt 28,39% kế hoạch và tăng 28,6% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công 3,7 tỷ đồng, đạt 5,64% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 44,1 tỷ đồng, đạt 39,41% so với dự toán tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,35%. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định pháp luật. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Quý I đã kết nạp được 23 đảng viên, đạt 41,1% so với Nghị quyết Thị ủy, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quý I, trên địa bàn thị xã còn tồn tại một số hạn chế: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm; ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử chưa đạt yêu cầu; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, phạm pháp hình sự, vi phạm về kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, đồng thời tập trung thảo luận một số vấn đề như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, xử lý bãi rác thải tập trung của thị xã, khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương cần tập trung đảm bảo tốt “5 chống”, “5 duy trì”. “5 chống” gồm: phòng chống hạn hán, cháy mía cho người dân; phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi; phòng chống tư tưởng trì trệ, ngại khó, ngại khổ trong cán bộ, công chức; phòng chống biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ và phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. “5 duy trì” gồm: đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo; duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cho người dân; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường bám nắm địa phương, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ sở; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương...đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra