Học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa bác bỏ thông tin cho rằng việc lộ đề thi môn Ngữ Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là do 1 trường hợp trên địa bàn.

Bộ GD-ĐT cho biết đã nắm bắt được thông tin đề thi ngữ văn xuất hiện trên mạng từ 8 giờ sáng 28-6 và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh.

Phòng An ninh mạng Công an Lâm Đồng vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.