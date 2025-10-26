(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Mẹ bỏ đi, cha bệnh nặng, nhưng những đứa trẻ ấy vẫn tự đỡ nâng nhau, giữ cho mái nhà không thêm lần đổ vỡ.

Gánh nặng trên vai cậu bé 15 tuổi

Sau buổi học sáng, Nghĩa vội vàng về nhà, soạn sửa, bật bếp, lo bữa cơm trưa cho hai em. Căn bếp nhỏ chỉ có vài vật dụng đã cũ, gió lồng lộng lùa từ trước ra sau. Từ ngày đứng cao hơn mặt bếp, cậu bé đã đảm nhận công việc này, thay mẹ và thay cả cha. “Mẹ con bỏ đi khi con học lớp 1, cha con thì bị bệnh, ngày càng yếu dần. Con có trách nhiệm lo cho 2 em”-cậu bé vừa bước sang tuổi 15 chia sẻ.

3 anh em bên bữa cơm giản đơn. Ảnh: Thanh Sáng

Mở chiếc tủ lạnh cũ kỹ, rỉ sét giờ chỉ còn làm nơi cất đồ, nhìn 2 quả trứng cuối cùng chỏng chơ, Nghĩa kể: “Ba con đưa tiền đi chợ. Lần nhiều nhất là 200 ngàn, con tính toán mua gạo, mua thức ăn. Khi nào không có tiền thì con mua trứng về chiên cơm cho các em, rồi xin cô tạp hóa ghi sổ để mai mốt ba có tiền trả sau”.

Mâm cơm được dọn lên, chỉ chảo cơm nguội chiên trứng và 3 cái chén, ấy vậy mà căn nhà trống huơ được lấp đầy bởi tiếng cười nói rộn ràng của 3 đứa trẻ. Bởi theo Nhân-cậu em út đang học lớp 4, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Hội Phú): “Được ăn là con vui rồi! Có hôm con xuống bếp thấy anh Hai không nấu gì, con biết là hôm nay không có tiền ăn. Con nhịn đói đi học. Nhưng con không thấy buồn vì con biết ba đang bệnh”. Tiếng con trẻ nghe nhẹ tênh nhưng khiến người nghe lòng nặng trĩu.

Anh Nguyễn Ngọc Thắng (bìa phải) rơi vào trầm cảm nặng sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ. Ảnh: Thanh Sáng

Cũng đã gần 10 năm, căn nhà thiếu bàn tay và hơi ấm của mẹ. Cha của ba đứa trẻ-anh Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1983)-người đàn ông gầy gò dần rơi vào trầm cảm nặng sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ, thậm chí từng nghĩ quẩn. Từ đó đến nay, sức khỏe bất ổn khiến công việc bấp bênh kéo theo cuộc sống ngày càng chật vật. Thế nhưng, bù đắp lại là anh có ba đứa con hiểu chuyện, biết bảo ban và hết mực yêu thương cha.

“Ba con thương bọn con lắm. Mỗi lần ăn, ba hay nói chưa đói nhưng con biết ba nhường 3 đứa ăn trước, nếu còn mới ăn. Con chỉ mong ba khỏe để ở với chúng con”-Nghĩa đưa tay quẹt vội giọt nước mắt vừa chực trào ra. “Con không dám khóc vì sợ các em thấy con yếu đuối, con phải là chỗ dựa cho 2 đứa”-cậu bé nghẹn ngào.

Thương anh, hai đứa em luôn nghe lời và ra sức đỡ đần. Xong bữa ăn, đứa rửa chén, đứa quét nhà. “Con với Nhân phân chia việc bớt để anh tập trung học vì anh Hai con cực từ nhỏ, cái gì cũng phải làm”-Ngọc Linh giải thích. Và với cô bé đang bước vào tuổi mới lớn, điều em còn có thể giúp cho anh đó là giấu luôn cả nỗi nhớ mẹ để mọi người đỡ lo. “Nhà toàn con trai, con mong mẹ quay về để tâm sự cùng con. Nhưng con biết là không được nên con cố gắng tự chăm sóc mình và lo cho cả nhà”-cô em gái nhỏ nhẹ tâm sự.

Chông chênh đường đến lớp

Cú sốc mẹ bỏ rơi khiến việc học của Nghĩa bị gián đoạn suốt ba năm. Dù sinh năm 2010, em giờ mới học cùng em gái ở lớp 7/8, Trường THCS Trần Phú (phường Hội Phú). “Lúc đầu con thấy ngại, nhưng thầy cô, bạn bè động viên, giúp đỡ nên con thấy vui hơn. Con phải học tập nếu muốn sau này lo được cho các em”-Nghĩa tâm sự.

Dù thiếu thốn đủ bề, 3 anh em vẫn yêu thương, bảo ban nhau trong cuộc sống và học tập. Ảnh: Thanh Sáng

Bên bộ bàn ghế rách bươm trong góc nhà, Nghĩa và Linh soạn sách vở, rồi bảo ban Nhân làm bài tập. Gió thốc từ mái tôn xuống căn nhà trống, chắng có đồ đạc gì đáng giá, khiến 3 đứa trẻ xích lại gần nhau như để tự sưởi ấm cho quyết tâm bám lớp bám trường. Những ngày phố núi mưa bão, con đường hơn 2 km cuốc bộ đi học mỗi ngày của 3 anh em lại càng gập ghềnh, chông chênh. Ước mơ có 1 chiếc xe đạp cũng trở nên xa vời.

Dù vậy, giữa những mất mát, ba đứa trẻ ở con hẻm nhỏ vẫn chọn cách bước tiếp-không than thở, không buông xuôi, chỉ lặng lẽ yêu thương và cố gắng.