Hoàng Văn Tuyển: Trưởng thôn gương mẫu, trách nhiệm

Bên cạnh đó, ông phối hợp cùng hệ thống chính trị cơ sở vận động người dân phát triển sản xuất gắn với an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Trưởng thôn Hoàng Văn Tuyển dành thời gian tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ông thường xuyên cùng với cán bộ xã tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và động viên bà con duy trì diện tích cà phê hiện có gắn với phát triển một số loại rau màu và chăn nuôi.

Ông Tuyển cho biết: Hiện nay, hơn 70% diện tích sản xuất nông nghiệp của thôn 2 chủ yếu trồng cà phê, hồ tiêu, trong đó, riêng cà phê khoảng 250 ha. Người dân đã mạnh dạn thay thế vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp bằng giống mới cho năng suất cao. Các loại cây trồng khác như hồ tiêu, cây ăn quả, khoai lang có khoảng 45 ha. Bên cạnh đó, người dân còn đầu tư chăn nuôi bò, heo, dê, gia cầm. Nhờ chú trọng đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu quả kinh tế, thu nhập của người dân được nâng cao.

Trong công tác an sinh xã hội, ông Tuyển tranh thủ nguồn lực hỗ trợ cùng với nguồn vận động tại chỗ để triển khai các hình thức phù hợp giúp đỡ hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Hưởng cho biết: "Chồng tôi bị bệnh lâu năm, căn nhà tạm của gia đình đã hư hỏng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Vừa qua, gia đình được địa phương hỗ trợ kinh phí sửa lại căn nhà để có chỗ ở ổn định, lại còn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Đến nay, gia đình tôi đã ra khỏi diện hộ cận nghèo”.

Thôn 2 cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Dương Thành Công-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn-cho biết: “Thôn có 142 hộ với gần 600 khẩu, là địa bàn giáp ranh với một số xã của TP. Pleiku và huyện Đak Đoa, gần với trục giao thông liên huyện và liên xã nên tình hình an ninh trật tự đôi khi phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp.

Trước tình hình đó, Ban Nhân dân cùng với Ban Công tác Mặt trận thôn luôn bám sát tình hình, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân quan tâm giáo dục con em không tham gia các tệ nạn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương”.

Trưởng thôn Hoàng Văn Tuyển phối hợp với các trường học trên địa bàn xã vận động phụ huynh đưa con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp... Hàng năm, các loại nghĩa vụ tài chính của thôn đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,8 %.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, người dân đã tích cực đóng góp kinh phí và công lao động làm 4 km đường bê tông xi măng. Đồng thời, góp kinh phí lắp đặt 85 bóng đèn chiếu sáng trên chiều dài 2,6 km đường và lắp 3 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng khuôn viên hội trường thôn; xây dựng hội trường văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của thôn năm 2023 là 97%.

Trao đổi với P.V, ông Trương Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Chư Á-nhận xét: Thôn 2 được UBND TP. Pleiku công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" 5 năm liền. Thành tích đó có phần đóng góp của Trưởng thôn Hoàng Văn Tuyển. Mới đây, ông Tuyển được Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2022-2024.