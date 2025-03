Hoãn phiên tòa xét xử các cán bộ huyện Chư Prông liên quan sai phạm về bồi thường

Các bị cáo gồm: Hà Ngọc Thẩn (SN 1962, nguyên Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) bị đưa ra xét xử về 2 tội: "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" và tội "Sử dụng trái phép tài sản"; Nguyễn Thị Luyên (SN 1984, kế toán của Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) về 2 tội "Tham ô tài sản" và tội "Sử dụng trái phép tài sản".

7 bị cáo có mặt ở phiên tòa sáng 17-3. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó còn có Rơ Lan Chim (SN 1979, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Mơ), Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1986, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông) và Nguyễn Tiến Tạo (SN 1981, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo Bùi Đình Hiếu (SN 1986, công chức Địa chính xã Ia Mơ) và Quách Văn Lực (SN 1987, nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) cùng về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất". Riêng Trịnh Minh Hòa (SN 1983, trú tại xã Ia Mơ) đã bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, năm 2016, UBND huyện Chư Prông được UBND tỉnh giao triển khai thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện Chư Prông, trong đó có hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2.

Quá trình thực hiện việc lập, thẩm định hồ sơ, chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì Thẩn, Lực, Hiếu, Chim, Tạo và Ánh đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc

Luyên và Thẩn đã sử dụng trái phép tiền đền bù của các công trình để gửi tiết kiệm với tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Luyên còn có hành vi lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 161 triệu đồng. Trong khi đó bị cáo Hòa đã có hành vi gian dối lập giả giấy đổi đất để chiếm đoạt gần 650 triệu đồng của Nhà nước.

Tuy nhiên tại phiên tòa xét xử vào sáng 17-3, bị cáo Ánh đã vắng mặt do lý do không đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó một số người có trách nhiệm và quyền lợi liên quan trong vụ án cũng không có mặt tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.