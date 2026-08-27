Hé lộ thông tin về chuyến thăm Nga gây nhiều đồn đoán của Giám đốc CIA

(GLO)- Ngày 26-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã tới Moscow trong ngày 25-8, đồng thời gọi đây là hoạt động mang tính “bán thường lệ”.

Theo đó, ông Trump bác bỏ những đồn đoán cho rằng, chuyến đi của ông Ratcliffe liên quan đến khả năng Nga tìm cách thử thách quyết tâm của NATO hoặc tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Anh.

Ông Trump cũng phủ nhận chuyến đi nhằm thúc đẩy Moscow hợp tác trong vấn đề Iran.

Theo Tổng thống Trump, chuyến đi có thể tạo ra những diễn biến mới trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông cho rằng cả Moscow và Kiev đều mong muốn cuộc xung đột, bắt đầu từ tháng 2-2022, kết thúc.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh tư liệu: Cooper Neill/TTXVN

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, ông Ratcliffe đã có các cuộc tiếp xúc với quan chức tình báo Nga trong chuyến thăm này.

Ông Peskov cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin không gặp Giám đốc CIA và không có kế hoạch về cuộc gặp này. Tổng thống Putin sau đó được thông báo về kết quả các cuộc thảo luận.

Tuy nhiên, ông Peskov không công bố nội dung cụ thể của các cuộc trao đổi, cho rằng còn quá sớm để đánh giá chuyến thăm có tác động như thế nào tới tiến trình cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin chuyến thăm của ông Ratcliffe diễn ra trong vài giờ.

Dữ liệu từ Flightradar24 được các nguồn tin dẫn lại cho thấy, máy bay vận tải C-17A của Không quân Mỹ rời căn cứ Andrews ở bang Maryland ngày 23-8, tới Riga (Latvia) ngày 24-8, sau đó bay tới Moscow vào sáng 25-8 và rời thủ đô của Nga vào chiều cùng ngày.

Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn, Washington đã thông báo với Kiev về việc một phái đoàn cấp cao của Mỹ tới Moscow và đề nghị Ukraine tạm thời không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Moscow và St. Petersburg trong thời gian phái đoàn ở Liên bang Nga.

Wall Street Journal đưa tin, mục đích chuyến thăm của ông Ratcliffe là cảnh báo Nga không tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các nước thành viên NATO.

Theo báo này, các đánh giá của tình báo Mỹ cho rằng, Tổng thống Vladimir Putin có thể tìm cách thử thách cam kết của liên minh đối với các thành viên thông qua một cuộc tấn công hạn chế.

Đây là thông tin do truyền thông Mỹ đưa ra, nhưng Tổng thống Trump đã bác bỏ cách lý giải này.

Một số thông tin khác trên truyền thông Mỹ cho rằng chuyến đi có thể liên quan đến vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump phủ nhận ông Ratcliffe tới Moscow vì mục đích này.

Đây là chuyến thăm Moskva đầu tiên của ông John Ratcliffe kể từ khi đảm nhiệm cương vị Giám đốc CIA. Lần gần nhất một Giám đốc CIA tới Moskva là vào tháng 11-2021, khi ông William Burns đảm nhiệm cương vị này.

Khi đó, ông Burns đã cảnh báo Nga về việc tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Vài tháng sau, Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.