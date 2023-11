(GLO)-Các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số tiếp tục tấn công nhiều chốt an ninh ở Myanmar trong ngày 13/11. Xung đột lan rộng và ác liệt khiến hàng nghìn người phải vượt biên sang nước láng giềng Ấn Độ để tìm nơi an toàn.

(GLO)-Theo một bản ghi nhớ “Điều gì sẽ xảy ra nếu..” do Viện nghiên cứu ImagIndia có trụ sở tại New Delhi soạn thảo, phong trào Hamas của người Palestine có khả năng tạo ra một trận lũ lụt ở khu vực phía bắc Dải Gaza, nơi đang diễn ra giao tranh giữa tổ chức này và quân đội Israel.

(GLO)- Chiều 7-11, Đoàn công tác Công an tỉnh Kon Tum-Đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 6, Bộ Công an do Thượng tá Lê Xuân Thủy-Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Công an tỉnh Gia Lai.