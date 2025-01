Giữ vững an ninh trật tự trong những ngày đầu nghỉ Tết

Giữ vững an ninh trật tự

Tối 29-1, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku phối hợp với các đội nghiệp vụ khác tiến hành tuần tra, kiểm soát tại đường Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku). Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ, tổ công tác tiến hành kiểm tra 140 phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường này. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản đối với 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 2 xe mô tô. Trung tá Mẫn Đức Sơn-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku-thông tin: Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đơn vị đã triển khai tối đa lực lượng và phương tiện để tuần tra, kiểm soát liên tục xuyên Tết. “Chúng tôi tập trung xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và các lỗi vi phạm khác. Đi đôi với đó, chúng tôi cũng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ”.

Lực lượng Công an TP. Pleiku tuần tra, kiểm soát trong những ngày đầu Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: R'Ô HOK

Còn theo Trung tá Phạm Quang Long-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu cao trong dịp Tết Ất Tỵ. Đơn vị cũng tổ chức tuần tra vũ trang xuyên suốt trong dịp Tết, gồm lực lượng các đội nghiệp vụ và Công an các xã trên tất cả các tuyến đường của huyện. Riêng lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tuần tra 24/24 giờ để giữ vững an toàn giao thông với 100% quân số tham gia. Cùng với đó, đơn vị cũng duy trì công tác giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước và định danh điện tử cho người dân, nhất là những người đi làm xa về quê ăn Tết. Trong những ngày qua, lực lượng Công an đã giải quyết trên 220 trường hợp về thủ tục hành chính, cấp căn cước và định danh điện tử. “Công an huyện Ia Pa luôn thực hiện theo đúng phương châm "giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở, thức cho dân ngủ, gác cho dân chơi", vì sự bình yên, an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tình hình an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết được giữ vững ổn định, không xảy ra tai nạn do pháo nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng"-Trung tá Long nhấn mạnh.

Ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai-cho biết: Trong ngày mùng 1 Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cũng được tăng cường. Theo đó, lực lượng Thanh tra Giao thông đã tiến hành kiểm tra 2 phương tiện vận tải hành khách tại bến xe Đức Long Gia Lai và Cảng hàng không Pleiku. Qua kiểm tra, các phương tiện đảm bảo các điều kiện theo quy định về vận tải. Tình hình vận tải hành khách không có diễn biến phức tạp. Các bến xe và các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định, phương tiện và người lái đảm bảo các điều kiện theo quy định về vận tải. “Cũng trong ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự của tỉnh đã lập biên bản 52 trường hợp vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tạm giữ 24 mô tô, 28 giấy tờ và ra quyết định xử phạt 23 trường hợp với số tiền 35,1 triệu đồng. Tính riêng ngày mùng 1 Tết, tại các bến xe trên địa bàn tỉnh có 25 chuyến xe, vận chuyển 121 lượt hành khách ở Gia Lai đi các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cảng hàng không Pleiku cũng đã đón 10 chuyến bay, vận chuyển 1.537 hành khách đến và 10 chuyến bay vận chuyển 773 hành khách đi các tỉnh, thành trong nước”-ông Hiếu cho hay.

Đảm bảo an ninh biên giới

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, trong những ngày đầu nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, trên địa bàn 3 huyện biên giới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết. Ông Phan Ngọc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) chia sẻ: Trước, trong và sau Tết các lực lượng chức năng của xã ngoài việc trực chiến, trực chỉ đạo tại trụ sở UBND xã còn tăng cường xuống các làng tổ chức đón Tết cùng người dân và nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự ở cơ sở, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó, chúng tôi cũng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng quân đội, Công an trên địa bàn xây dựng các phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân. Chính vì thế, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chỉ có 1 vụ việc 2 thanh niên điều khiển phương tiện giao thông tự té ngã, bị xây xước nhẹ.

Bộ đội Biên phòng tuần tra trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) thì cho hay: Chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch cụ thể và chi tiết, sát với địa bàn để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Cụ thể, ngoài các lực lượng của cấp trên, Công an xã, cán bộ, công chức của xã đã tăng cường tối đa quân số về các làng để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, tăng cường công tác nắm địa bàn, chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn 48 thôn, làng, thuộc 7 xã của 3 huyện biên giới, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng ngoài việc chăm lo Tết cho người dân với phương châm “tất cả người dân đều có Tết”, các lực lượng còn tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc di biến động của các đối tượng, nội và ngoại biên, siết chặt việc tuần tra, phòng-chống các loại tội phạm lợi dụng dịp Tết để buôn bán, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại. Các Đồn Biên phòng, Công an xã, huyện tăng cường về cơ sở để nắm địa bàn, kịp thời xử lý cũng như tham mưu với cơ quan chức năng xử lý những tình huống phát sinh từ cơ sở. Với sự vào cuộc và triển khai các giải pháp cụ thể, trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ trên địa bàn biên giới tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trao đổi với P.V, Trung tá Phạm Văn Quỳnh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O-cho biết: Dịp Tết Ất Tỵ 2025, đơn vị triển khai lực lượng trực 50% quân số và phân công 9 đảng viên phụ trách các thôn, làng trên địa bàn xã xuống đón Tết với bà con, nắm thông tin an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ của đồn cũng tiến hành tuần tra tại khu vực đường biên, địa bàn để chủ động ngăn ngừa, phòng-chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Đến thời điểm hiện nay, tình hình an ninh trật tự, chính trị ở trên địa bàn xã biên giới Ia O được giữ vững.