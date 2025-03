Giới thiệu sách Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê của tác giả nước ngoài

Dự buổi tọa đàm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-người tham gia viết lời nói đầu cho cuốn sách đặc biệt thú vị về lịch sử vùng An Khê, Gia Lai; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc-Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; các nhà nghiên cứu, nhà văn hóa; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và thị xã An Khê.

Quang cảnh buổi tọa đàm, giới thiệu sách Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê. Ảnh: Hoàng Ngọc

Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê là một công trình nghiên cứu lịch sử của GS. Andrew Hardy về quá trình khai hoang và định cư vùng An Khê trong giai đoạn triều Nguyễn (1864-1888). Sách có dung lượng 132 trang, tập trung các giai đoạn khai khẩn và di dân vùng An Khê gồm: Dự án 1 (1864-1867) do Nguyễn Đức Thăng lãnh đạo; Dự án 2 (1870-1872) do Đặng Duy Hanh lãnh đạo; Dự án 3 (1877-1885) do Phan Văn Điển lãnh đạo.

An Khê là cửa ngõ phía đông bắc của tỉnh Gia Lai hiện nay, có vị trí vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là cửa ngõ lên rừng xuống biển, nối liền đại lục với đại dương, mà còn là trung tâm đầu mối của các tuyến đường thủy, bộ từ đông sang tây và từ tây sang đông; từ bắc xuống nam và từ nam lên bắc.

Do vị trí quan trọng này, người Việt trong công cuộc mở cõi về phương Nam đã sớm tìm đến An Khê. Không chỉ là một trung tâm giao thương quan trọng mà vùng đất cửa ngõ còn là một mắt xích trong lịch sử định cư và phát triển của Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, dưới sự điều phối của ông Nguyễn Quang Diệu-Trưởng Ban biên tập miền Nam-Công ty cổ phần Sách Omega Việt Nam, các diễn giả như GS Andrew Hardy, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, TS Lưu Hồng Sơn (chuyên gia Hán Nôm, Bảo tàng tỉnh Gia Lai) đã thảo luận thêm về vai trò của An Khê trong dòng chảy lịch sử.

GS. Andrew Hardy gây ngạc nhiên khi chia sẻ quá trình tìm kiếm tư liệu cũng như trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung cuốn sách bằng vốn tiếng Việt lưu loát.

Buổi tọa đàm cung cấp thêm những thông tin, tư liệu quý để tiếp tục nghiên cứu về An Khê-nơi được đánh giá là một trong những điểm khởi đầu sớm nhất của loài người trên lãnh thổ Việt Nam.