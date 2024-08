Giám đốc công ty xây dựng lừa đảo liên tỉnh

Theo nội dung vụ án, vào tháng 10 năm 2019, Trần Hữu Phước (SN 1992, trú tại tổ 8, thị trấn Đak Đoa) vào tỉnh Đắk Lắk kinh doanh và thành lập Công ty TNHH xây dựng Hữu Phước (địa chỉ số 139, tỉnh lộ 5, xã Cư Êbur, TP. Buôn Mê Thuột).

Do có quan hệ quen biết từ trước nên ngày 19-12-2020, Trần Hữu Phước gọi điện cho anh Trần Đình Tôn (thị trấn Đak Đoa) để đề nghị góp vốn thi công trường Mầm non Sài Gòn (địa chỉ phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột). Ngày 21-12-2020, Phước về thị trấn Đak Đoa gặp trực tiếp gặp vợ chồng anh Tôn và đưa ra hình ảnh công trình xây dựng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty do Phước làm chủ để tạo lòng tin.

Sau khi thống nhất, ngày 22-12-2020 vợ chồng anh Tôn ký hợp đồng góp vốn với số tiền 120 triệu đồng cho Công ty của Phước để thi công công trình. Đến chiều cùng ngày, Phước tiếp tục đề nghị anh Tôn góp thêm 120 triệu đồng và cam kết sẽ hoàn trả cả vốn và lợi nhuận sau 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Tuy nhiên, khi hết thời hạn, Phước không trả tiền như thỏa thuận và cắt liên lạc nên anh Tôn đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra. Qua xác minh của Công an huyện Đak Đoa, Trần Hữu Phước là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hữu Phước (được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp phép). Tuy nhiên, kết quả xác minh tại trường Mầm non Sài Gòn thì đơn vị thi công không phải của Phước. Thời điểm xác minh, đối tượng không có mặt tại địa phương hay công ty và cũng không rõ đã đi đâu. Đến ngày 23-2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định truy nã với Trần Hữu Phước.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh Tôn, để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, vào đầu năm 2023, Phước đến các cơ sở cho thuê xe máy trên địa bàn TP. Buôn Mê Thuột thuê xe, sau đó đăng bán trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài. Bằng thủ đoạn này, Phước đã chiếm đoạt 6 chiếc xe máy của 3 cơ sở kinh doanh tại đây. Ngày 23-1-2024, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 8-8-2024, Phước bị Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.