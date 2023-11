Giải ngân trên 117,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo

(GLO)- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) vừa có Công văn số 2383/ATMT-ATĐ gửi Sở Công thương tỉnh Gia Lai cung cấp thông tin doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa Thủy điện Ia Ly.

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 1177/CĐ-TTg ngày 23-11-2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

(GLO)-Sáng 23-11, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do ông Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ công tác cuối năm 2023 và tình hình thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

(GLO)- Sáng 21-11, UBND phường Thống Nhất (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thảo khoa học Di tích lịch sử Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972) nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến hồ sơ di tích do phường xây dựng. Đây là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, công nhận Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972) là di tích lịch sử cấp tỉnh theo quy định hiện hành.

(GLO)- Những năm qua, Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.