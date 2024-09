Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 47C-057.46 do tài xế Nguyễn Quốc Hùng (SN 1991, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) lưu thông theo hướng từ TP.Pleiku đi huyện Chư Sê, khi đến đoạn đường trên thì tông vào đuôi xe ô tô BKS 79A-384.70 do tài xế Dương Thoại Huy (SN 1992, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo hướng cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ô tô BKS 79A-384.70 lao về phía trước và tông vào đuôi xe ô tô BKS 50H-324.12 do tài xế Trương Phúc Lâm (SN 1978, trú thị trấn Chư Sê) điều khiển, làm xe này tiếp tục tông vào đuôi xe ô tô BKS 30H-631.79 do tài xế Đặng Thanh Tùng (SN 1990, trú phường Hội Phú, TP. Pleiku) điều khiển.

Vụ va chạm giao thông không gây thiệt hại về người nhưng làm 4 xe ô tô bị hư hỏng.