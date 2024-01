Gia Lai: Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 91,12%

(GLO)- Ngày 19-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức h ội nghị công bố kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Năm 2023, CSĐT các cấp thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra làm rõ 865 vụ, bắt 855 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 6,3 tỷ đồng. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt kết quả tích cực, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vượt chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Công an giao; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 91,12% (vượt chỉ tiêu được giao). Lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm từ sớm, từ xa đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động gây án theo kiểu xã hội đen; triệt phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp trên địa bàn.



Đặc biệt, trong 30 ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cơ quan CSĐT các cấp đã điều tra làm rõ 22 vụ phạm pháp hình sự, bắt 32 đối tượng phạm tội, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 100%. Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và thưởng nóng về thành tích trong điều tra, phá án và đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 được giao đối với cơ quan CSĐT các cấp khá cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ Thủ trưởng cơ quan CSĐT đến mỗi điều tra viên, cán bộ, chiến sĩ phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; quán triệt nghiêm túc những nội dung, kế hoạch chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, luôn chủ động trong từng nhiệm vụ công tác. Đặc biệt, phải xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm; nắm chắc địa bàn, quản lý tốt đối tượng; không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen...

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo: Trưởng các phòng điều tra phát huy vai trò “tư lệnh lực lượng”, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo theo hệ lực lượng, bảo đảm kiểm soát tình hình đến Công an cấp xã. Thường xuyên xuống địa bàn cơ sở để nắm tình hình, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót của Công an cấp cơ sở để tham mưu chấn chỉnh, khắc phục, hướng dẫn giúp Công an cấp cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp xã trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Các đơn vị liên quan tích cực, chủ động tham mưu Công an tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho lực lượng làm công tác điều tra, đặc biệt là Công an cấp xã.