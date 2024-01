Krông Pa: 100% tin báo, tố giác về tội phạm được tiếp nhận giải quyết theo quy định

(GLO)- Ngày 9-1, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Năm 2023, quán triệt chỉ đạo của Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện, không để xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Tập trung đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ của địch, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn.

Tình hình hoạt động của tội phạm và tai nạn giao thông được kiềm chế. Không để xảy ra tội phạm hoạt động ổ nhóm, côn đồ, lộng hành manh động, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; chưa phát hiện các tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xử lý tội phạm không để xảy ra oan, sai, sót lọt tội phạm; 100% tin báo, tố giác về tội phạm được tiếp nhận giải quyết theo quy định; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 94,9%. Chất lượng các mặt công tác cải cách hành chính, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; quản lý, giáo dục phạm nhân được nâng cao.

Công tác nghiệp vụ cơ bản, chế độ hồ sơ thống kê nghiệp vụ được quan tâm, chỉ đạo thực hiện có chất lượng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được quan tâm và đạt nhiều kết quả.

Ghi nhận những thành tích đạt được, trong năm 2023, Công an huyện đã có 25 lượt tập thể, 96 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trên các mặt công tác. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023, có 5 tập thể và 5 cá nhận được tặng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Công an huyện đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và đơn vị “Văn hóa gương mẫu, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” năm 2023; 2 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 9 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 16 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" và 13 tập thể được đạt danh hiệu “Văn hóa gương mẫu, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện cũng tặng giấy khen cho 17 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và trong cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.