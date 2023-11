Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Hải Long cho biết: “Trong tháng 10-2023, tỉnh đã triển khai được rất nhiều việc, ngoài các công việc thường xuyên, thì chúng ta đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, phục vụ kỳ họp lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổ chức thành công Chương trình thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi”, chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, tháo gỡ vướng mắc đối với đất san lấp... Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế, một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung đề xuất các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung triển khai trong 2 tháng cuối năm, đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng trọng tâm”.

Hội nghị đã nghe ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 10 tháng năm 2023. Theo đó, vụ mùa năm 2023 tính đến ngày 17-10 đã gieo trồng đạt 216.422,5 ha, đạt 97,7% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 24.550 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 600 triệu USD, đạt 88,24% kế hoạch. Tính đến ngày 17-10, giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 1.509 tỷ đồng, đạt 31,4% kế hoạch vốn đã giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 30-10 là 4.336 tỷ đồng, đạt 79,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 73,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, đã có 780 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 70,9% kế hoạch, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng vốn đăng ký 7.362 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt nhiều kết quả. Theo đó, đã thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học; tiếp tục triển khai nội dung dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; tổng hợp kết quả sơ bộ về điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2023; hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ở các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác cũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương trong 10 tháng đầu năm 2023. Qua đó, các đại biểu tập trung phân tích khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, như: xác định giá đất, mục đích sử dụng đất tại một số dự án; công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; cách tính số liệu thống kê phục vụ ước tính GDP, GRDP của tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: “Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2023 đã đề ra thì nhiệm vụ 2 tháng cuối năm là rất nặng nề. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp, như: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế đã nêu trong dự thảo báo cáo và báo cáo của Tổ công tác. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Các đơn vị, địa phương chuẩn bị kỹ các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, đúng quy trình và quy định pháp luật”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố khẩn trương rà soát tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023, có các giải pháp để đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 đã đề ra; Cục Thống kê tỉnh tiếp tục rà soát, chủ động cung cấp số liệu phục vụ biên soạn ước tính GDP, GRDP năm 2023 của tỉnh, đảm bảo tính đúng, tính đủ, sát thực tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và quyết toán ngân sách năm 2022, phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023 đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, quản lý nguồn thu. Khẩn trương hoàn chỉnh trình xin ý kiến Hội đồng thẩm định (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) lần 2 để trình HĐND tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương tổ chức thành công Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023.