Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Theo báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những ngày đầu năm nên hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tháng 1-2024 đều bằng và vượt so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 3.123,9 tỷ đồng, đạt 8,9% kế hoạch và tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.800 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch, tăng 24,26% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 85 triệu USD, đạt 11,33% kế hoạch, tăng 21,43% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cà phê, cao su tăng cả về lượng và giá trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tháng 1-2024 là 1.035,5 tỷ đồng, đạt 18,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 17,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng, toàn tỉnh có 100 doanh nghiệp và 30 đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký 950 tỷ đồng, đạt 9,52% kế hoạch, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước...

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn nhiều tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra nhiều (tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2024); tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí; tội phạm trật tự xã hội, ma túy còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn phức tạp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị lãnh đạo các sở, ngành cần tập trung thảo luận phân tích, đánh giá kết quả các mặt công tác trong tháng 1. Trong đó, các ngành, lĩnh vực cần đề ra các giải pháp căn cơ, cụ thể để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong năm 2023 đã được chỉ ra tại các cuộc họp trước nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành thông tin về công tác triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 như: Công tác chăm lo Tết cho người dân; tình hình vận tải hành khách, hàng hóa trong dịp Tết; công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác khám-chữa bệnh trong dịp Tết…