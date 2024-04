Theo đó, trong quý I-2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (HĐQT NHCSXH) các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH được 71,95 tỷ đồng, có 7/17 địa phương đã hoàn thành kế hoạch chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác.

Cụ thể, tính hết quý I-2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 7.080 tỷ đồng, tăng 141,1 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 2,03%. Doanh số cho vay đạt 577,19 tỷ đồng, với 13.042 lượt khách hàng được vay vốn, bằng 114,9% so cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ toàn tỉnh đạt 7.066 tỷ đồng, với 154.853 hộ dư nợ, tăng 137,7 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 1,99%. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 16,39 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng dư nợ, giảm 278 triệu đồng so với đầu năm.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã nghe đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cho vay xuất khẩu lao động, cho vay hỗ trợ đất ở, việc bổ sung nguồn vốn ngân sách ủy thác và huy động vốn trong dân ở một số địa phương chưa đạt kế hoạch; công tác xử lý nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú. Một số địa phương có đề xuất cấp thẩm quyền tăng nguồn vốn cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao; đề xuất nghiên cứu điều chỉnh chính sách cho vay hỗ trợ đất ở vì một số địa phương không còn quỹ đất, mức cho vay thấp nên không đủ thực hiện...

Thông qua việc ghi nhận, lắng nghe và phản hồi một số ý kiến, kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị NHCSXH và các sở, ngành liên quan tổng hợp các nhóm vấn đề để có phương án, giải pháp cụ thể hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, sớm phản hồi bằng văn bản cho các địa phương. Sau phiên họp định kỳ của Ban đại diện HĐQT NHCSXH, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh sẽ sắp xếp làm việc trực tiếp với từng sở, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan.