Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Thị Thu Trang (SN 1987, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ việc, trong thời gian từ ngày 3-12-2020 đến ngày 16-5-2021, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bà Đ.T.H. (trú tại TP. Pleiku), Trang đã đưa ra thông tin không có thật về việc các thành viên trong gia đình bà H. sắp gặp nạn, có người còn bị chết.

Nghe vậy, bà H. đã hoang mang, lo sợ và hỏi cách hóa giải thì Trang tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc mình có thể hầu đồng, cúng giải hạn cho gia đình bà H. để họ không gặp nạn. Tin tưởng lời Trang nói là thật, bà H. đồng ý nhờ Trang hầu đồng cúng giúp.

Tiếp đó, Trang nhiều lần yêu cầu bà H. và các con của người phụ nữ này chuyển khoản cho Trang tổng cộng hơn 2,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Trang đã sử dụng một phần để mua sắm lễ, thuê người cúng, thuê đền cúng… để tạo lòng tin với bà H.. Số tiền còn lại, Trang sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, vào tháng 3-2022, Trang tiếp tục đưa ra thông tin gia đình bà H. chuẩn bị gặp nạn. Lúc này, bà H. không còn khả năng về tài chính nên không thực hiện yêu cầu của Trang. Sau khi thấy gia đình mình không gặp hoạn nạn như lời Trang hù dọa và biết mình bị lừa nên bà H. đã làm đơn tố giác Trang đến cơ quan Công an.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án trên. Cơ quan điều tra cũng thông báo ai là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bị can Vũ Thị Thu Trang đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh (267A đường Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc liên hệ điều tra viên Phan Huy Giang, qua số điện thoại 0694329148 để trình báo, hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.