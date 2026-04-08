Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng, siết quản lý giá vật liệu

(GLO)- Ngày 8-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động xây dựng và tình hình biến động giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn từ các sở, ngành, chủ đầu tư và doanh nghiệp; tập trung vào tình trạng chênh lệch lớn giữa giá công bố và giá thực tế, gây ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến

Báo cáo tại hội nghị, các sở cho biết đã thành lập tổ công tác, ban hành thông báo giá VLXD và tiếp nhận phản ánh từ chủ đầu tư, nhà thầu. Tuy nhiên, việc công bố giá còn khó khăn do thiếu dữ liệu và đơn vị tư vấn. Chưa kể trên thực tế, nguồn cát xây dựng, cát tô khan hiếm, trong khi đá lại dư thừa, một phần bị vận chuyển ra ngoài tỉnh, dẫn đến mất cân đối cung - cầu.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu làm rõ số liệu cụ thể về cung - cầu từng loại vật liệu, tình trạng cấp phép và biến động giá; không báo cáo chung chung. Các sở cần xác định rõ mức thiếu hụt, nguyên nhân chênh lệch giữa giá công bố và giá thị trường để có giải pháp điều tiết phù hợp.

Đại diện các ban quản lý dự án ở tỉnh cũng báo cáo tình hình giá vật liệu xây dựng tăng 10-30%, chi phí vận chuyển, nhân công tăng, trong khi giá công bố thấp hơn thực tế 30-40%, gây khó khăn triển khai hợp đồng.

Nhiều gói thầu phải thi công cầm chừng, nguy cơ vượt tổng mức đầu tư. Tình trạng chênh lệch giá, mất cân đối cung - cầu, đặc biệt là cát xây dựng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.

Các doanh nghiệp xây dựng và cung ứng vật liệu phản ánh, giá cát thực tế có thể lên đến 500-700 nghìn đồng/m³ sau vận chuyển, trong khi giá công bố chỉ dưới 100 nghìn đồng/m³.

Giá bê tông cũng tăng lên 1,3-1,4 triệu đồng/m³. Nhiều loại vật liệu khác cũng có mức chênh lệch 40-45% so với dự toán. Điều này khiến nhà thầu gặp khó khăn trong hạch toán, tiềm ẩn rủi ro pháp lý và buộc phải thi công cầm chừng.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Ban điều hành Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến

Hiệp hội Nhà thầu xây dựng tỉnh kiến nghị cần cập nhật giá vật liệu xây dựng kịp thời, sát thị trường; đồng thời, điều chỉnh phương thức đấu thầu đối với các dự án chưa triển khai để giảm rủi ro. Các doanh nghiệp cũng đề xuất cơ quan quản lý thu thập trực tiếp hóa đơn thực tế để xác định mặt bằng giá.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng còn nhiều bất cập, chưa theo sát thực tế thị trường.

Các sở, ngành còn thụ động, thiếu phối hợp, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; việc báo cáo còn chung chung, thiếu số liệu cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Tình trạng giá công bố và giá thực tế chênh lệch lớn, nguồn cung vật liệu thiếu minh bạch, chưa được kiểm soát chặt chẽ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chất lượng công trình và môi trường đầu tư. Nếu không kịp thời chấn chỉnh sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác cung - cầu, giá vật liệu xây dựng trên địa bàn; cập nhật, công bố giá sát thực tế thị trường, làm cơ sở điều hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ các mỏ vật liệu, xác định trữ lượng, công suất, khả năng cung ứng; xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa mỏ vào khai thác, có dấu hiệu găm hàng, đầu cơ.

Đồng thời, các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng vật liệu. Đối với các hợp đồng xây dựng, cần rà soát, đánh giá tác động của biến động giá để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động nắm bắt thị trường, không né tránh, đùn đẩy; tăng cường ứng dụng công nghệ, công khai minh bạch thông tin giá.

Các chủ thể từ quản lý nhà nước, chủ đầu tư đến doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hài hòa lợi ích, góp phần bình ổn thị trường vật liệu xây dựng, thúc đẩy tiến độ các dự án và phát triển kinh tế địa phương.