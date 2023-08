Gia Lai tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe cho 200 cán bộ, chiến sĩ Công an

(GLO)- Sáng 11-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn thông tư của Bộ Công an quy định về nghiệp vụ đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 17 Công an cấp huyện và 79 Công an cấp xã đủ điều kiện được thực hiện công tác đăng ký phương tiện theo quy định. Sau hơn một năm triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an phân cấp đăng ký biển số phương tiện cho Công an cấp xã đã mang lại hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tiết kiệm được công sức, chi phí, thời gian đi lại… Đồng thời, tạo thuận lợi trong việc tra cứu, xác minh phương tiện phục vụ xử lý vi phạm hành chính, điều tra giải quyết tai nạn giao thông và các vụ việc khác liên quan đến công tác phòng-chống tội phạm.



Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước về ANTT nói chung và lĩnh vực bảo đảm TTATGT nói riêng, ngày 1-7-2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới và Thông tư số 25/2023/TT-BCA quy định về quy trình nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thay thế các thông tư trước đây. 2 thông tư này quy định nhiều nội dung mới, được Nhân dân mong đợi như: Quy định về đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá; đăng ký, cấp biển số định danh; độ tuổi đăng ký xe; quy định chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó… 2 thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 15-8-2023.

Dự kiến, trong 5 ngày (từ 11 đến 15-8), hơn 200 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông; Công an cấp huyện và Công an cấp xã trên toàn tỉnh sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản của 2 thông tư mới của Bộ Công an về quy trình đăng ký xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an; đăng ký, cấp biển số định danh; đăng ký biển trúng đấu giá; trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe, cán bộ đăng ký xe; cấp quản lý sử dụng tài khoản đăng ký xe…; hướng dẫn cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo phần mềm Hệ thống đăng ký, quản lý xe và thực hành trực tuyến trên máy tính.

Kết thúc đợt tập huấn, Ban tổ chức lớp học sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả và đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cấp Giấy chứng nhận sử dụng phần mềm đăng ký xe cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn đủ điều kiện.