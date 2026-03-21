Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai tăng cường công tác y tế phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-3, Sở Y tế Gia Lai ban hành Kế hoạch số 75/KH-SYT về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Kế hoạch sẽ được triển khai xuyên suốt trong năm 2026.

Kế hoạch với mục tiêu bảo đảm công tác y tế phục vụ cho các hoạt động, sự kiện và chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, đại biểu, người dân, du khách đến tham dự, tham quan, trải nghiệm các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp nhằm góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

cap-tinh-gia-lai-thanh-lap-3-doan-lien-nganh-kiem-tra-dot-xuat-attp-trong-dip-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026-anh-nhu-nguyen.jpg
Sở Y tế chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo công tác phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Như Nguyện

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu gồm: 100% sự kiện chính, sự kiện quy mô lớn, sự kiện có đông người tham gia, sự kiện có lãnh đạo cấp cao và khách quốc tế tham dự có phương án bảo đảm y tế cụ thể. 100% địa bàn trọng điểm tổ chức sự kiện được tăng cường giám sát dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và có phương án đáp ứng y tế phù hợp.

Ngoài ra, 100% cơ sở y tế sẵn sàng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, phương tiện y tế, xe cứu thương và lực lượng chuyên môn phục vụ phòng chống dịch, sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện, hoạt động.

100% cơ sở dịch vụ ăn uống tham gia phục vụ các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định, bảo đảm có thể truy xuất, điều tra, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị y tế chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng; giảm thiểu tối đa các tai nạn, sự cố y tế và các hậu quả về sức khỏe đối với người tham gia sự kiện, hoạt động.

Đánh giá bài viết

(GLO)- Kết thúc năm 2025, lần đầu tiên sau 65 năm phát triển, ngành du lịch cả nước đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Thành quả này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ. V. H. (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng tay trái bị thương do cuốn vào máy xay tiêu. 

Những thức uống hại thận cần hạn chế

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

