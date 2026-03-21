Gia Lai tăng cường công tác y tế phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2026

(GLO)- Ngày 19-3, Sở Y tế Gia Lai ban hành Kế hoạch số 75/KH-SYT về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Kế hoạch sẽ được triển khai xuyên suốt trong năm 2026.

Kế hoạch với mục tiêu bảo đảm công tác y tế phục vụ cho các hoạt động, sự kiện và chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, đại biểu, người dân, du khách đến tham dự, tham quan, trải nghiệm các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp nhằm góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Sở Y tế chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo công tác phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Như Nguyện

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu gồm: 100% sự kiện chính, sự kiện quy mô lớn, sự kiện có đông người tham gia, sự kiện có lãnh đạo cấp cao và khách quốc tế tham dự có phương án bảo đảm y tế cụ thể. 100% địa bàn trọng điểm tổ chức sự kiện được tăng cường giám sát dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và có phương án đáp ứng y tế phù hợp.

Ngoài ra, 100% cơ sở y tế sẵn sàng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, phương tiện y tế, xe cứu thương và lực lượng chuyên môn phục vụ phòng chống dịch, sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện, hoạt động.

100% cơ sở dịch vụ ăn uống tham gia phục vụ các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định, bảo đảm có thể truy xuất, điều tra, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị y tế chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng; giảm thiểu tối đa các tai nạn, sự cố y tế và các hậu quả về sức khỏe đối với người tham gia sự kiện, hoạt động.