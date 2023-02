Vào lúc 2h20' ngày 26/2, tổ công tác của Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, làm hai người tử vong.

Mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam luật sư Trần Văn Sỹ.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn - Chi nhánh Tuyên Quang - để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Công an H.Đông Anh (Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp 5 người ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D. Trong số các nghi phạm bị bắt có giám đốc và phó giám đốc của trung tâm này.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng, gồm: Rcom Vỏ (SN 2003); Rơ Ô Tiêm (SN 2005); Nay Kiên (SN 2001) và Nay Thanh (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 24.2, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an thành phố vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Thúy Liên (sinh năm 1974, trú quận Ngô Quyền) để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn đoạt tài sản”.