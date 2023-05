(GLO)-Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 1/5, Mỹ sẽ ngừng các yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 với nhân viên, nhà thầu liên bang và du khách quốc tế từ ngày 11/5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do vi rút SAR-CoV-2 gây ra kết thúc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban khẩn cấp (EC) về Các quy định y tế quốc tế (IHR) COVID-19 do Tổng Giám đốc WHO triệu tập sẽ được tổ chức vào ngày 4-5.