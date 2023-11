Tin liên quan Gia Lai: Bắt nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để điều tra về hành vi nhận hối lộ

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bị can Đỗ Minh Hiếu về hành vi nhận hối lộ.

Như Báo Gia Lai đã thông tin, bị can Đỗ Minh Hiếu là nhân viên của Phòng đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai. Từ năm 2020 đến 2022, lợi dụng vị trí công tác, bị can Hiếu đã nhận tiền của hàng trăm người dân để làm hồ sơ, trình cấp nhanh sổ đỏ. Sau khi có đơn tố giác, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Minh Hiếu và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của bị can tại Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai (số 236 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Từ những chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan điều tra xác định số tiền Hiếu đã nhận hối lộ là hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.