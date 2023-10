Gia Lai: Lần đầu tiên tổ chức chương trình trải nghiệm làm lính cứu hỏa

(GLO)- Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở khai thác vận chuyển khoáng sản, cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, kho hàng, cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Sáng 29/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) về hành vi 'Trốn thuế' theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.