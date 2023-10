(GLO)- Chiều 4-10-2023, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2023), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao giấy chứng nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2023. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Minh-Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai khái quát: Trong 62 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Đơn vị đã tổ chức hơn 8.000 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức PCCC và CNCH cho hơn 450.000 lượt người; xây dựng hơn 300 phóng sự và 1.500 tin, bài về công tác PCCC. Đồng thời, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hướng dẫn an toàn PCCC tại hơn 50.000 lượt cơ sở; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở xây dựng được 2.500 phương án chữa cháy và CNCH; phối hợp thực tập được hơn 900 phương án chữa cháy và CNCH. Đơn vị cũng đã cứu chữa hàng trăm vụ cháy, tai nạn, sự cố đạt hiệu quả cao góp phần bảo vệ tài sản cho nhà nước và nhân dân trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đồng hành với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của tỉnh, những năm qua, các đơn vị, cá nhân trong tỉnh cũng rất chú trọng vào công tác PCCC và CNCH. Qua đó, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân, doanh nghiệp, nhà nước trước nguy cơ tiềm ẩn từ các vụ hỏa hoạn.

Cũng trong dịp này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ksor H’Bơ Khắp đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC năm 2023. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao giấy chứng nhận cho 48 đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC năm 2023.