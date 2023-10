Gương sáng trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm vừa trao tặng bằng khen cho Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Cảng Hàng không Pleiku và Thượng úy Nguyễn Đức Vũ-cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Kông Chro) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trong thời gian qua. Đây niềm động viên lớn để 2 cá nhân, tập thể này nỗ lực cống hiến hơn nữa trong công tác PCCC và CNCH, góp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp.

CHUYỆN ĐƠN VỊ NHIỀU LẦN GIÚP DÂN DẬP LỬA

Đội PCCC chuyên ngành Cảng Hàng không Pleiku được thành lập từ năm 2014 với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo công tác PCCC và CNCH tại đơn vị. Đội hiện có 6 thành viên chuyên trách cùng 24 thành viên của các bộ phận khác trong Cảng được giao kiêm nhiệm.

Anh Dương Hòa Bình-Đội trưởng Đội PCCC chuyên ngành Cảng Hàng không Pleiku cho hay: “Công tác PCCC và CNCH của ngành có những đặc thù riêng nên rất được chú trọng. Cùng với việc trang bị những thiết bị, phương tiện cứu hỏa chuyên dụng, Cảng cũng tuyển dụng nhân lực chất lượng được đào tạo bài bản ở Trường Đại học PCCC. Chúng tôi cũng tổ chức huấn luyện, kiểm tra sức khỏe định kỳ trong năm đối với các thành viên trong đội. Thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH được bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố. Hoạt động thực tiễn, diễn tập PCCC và CNCH cũng được tổ chức theo định kỳ. Còn công tác trực PCCC và CNCH diễn ra theo đúng kế hoạch, lịch phân công 24/24 giờ. Vậy nên từ 2014 đến nay, tại Cảng không xảy ra vụ hỏa hoạn”.



Bên cạnh đảm bảo công tác PCCC và CNCH tại đơn vị, các thành viên của Đội PCCC chuyên ngành Cảng Hàng không Pleiku còn nhiều lần tham gia hỗ trợ dập lửa tại các vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh. Đơn cử như năm 2016 và 2021, chúng tôi tham gia chữa cháy tại kho mì Phú Lợi (địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), số nhà 39 Triệu Quang Phục (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Mặt khác, đội cũng tham gia hội thao, diễn tập, thực tập phương án PCCC và CNCH do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công an tỉnh tổ chức và được đánh giá rất cao. Với nỗ lực của các thành viên trong đội, từ năm 2017 đến nay, Cảng Hàng không Pleiku luôn là được Công an tỉnh công nhận là đơn vị đi đầu tiên tiến trong về PCCC và được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH giai đoạn 2017-2021. Mới đây, Đội PCCC chuyên ngành Cảng Hàng không Pleiku vinh dự được tôn vinh tại chương trình lễ phát động toàn dân PCCC và CNCH năm 2023 với chủ đề “Ánh dương trong màn đêm” do Bộ Công an tổ chức. Cũng tại buổi lễ này, đội đã được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku Nguyễn Đình Hưng thông tin: “Chúng tôi rất chú trọng vào công tác PCCC và CNCH. Hàng năm, đơn vị có xây dựng phương án chi tiết và thực tập các tình huống PCCC và CNCH. Qua đó sẽ nâng cao ý thức tự PCCC trong cán bộ, người lao động ở đơn vị và chủ động ứng phó nếu có tình huống bất ngờ. Bản thân các thành viên của Đội PCCC chuyên ngành rất nỗ lực trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Cảng rất phấn khởi khi nhận được sự ghi nhận của Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH. Đây là động lực để Cảng và Đội PCCC chuyên ngành phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đơn vị trước mối nguy từ hỏa hoạn”.



CÁN BỘ TẬN TỤY LẶN LỘI XUỐNG LÀNG TUYÊN TRUYỀN PCCC

Thượng úy Nguyễn Đức Vũ (SN 1993) được phân công về công tác tại Công an huyện Kông Chro vào năm 2018. Từ đó đến nay, Thượng úy Vũ được giao phụ trách công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện. Áp dụng kiến thức đã học cùng với kinh nghiệm từng là tham gia nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, anh Vũ chủ động tham mưu cho UBND huyện Kông Chro ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Song song với đó, anh còn trực tiếp hướng dẫn Công an các xã, thị trấn về nghiệp vụ, công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; tổ chức kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với 74 cơ sở thuộc diện quản lý của Công an huyện, hướng dẫn địa phương thành lập 8 tổ liên gia an toàn về PCCC và 5 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Thượng úy Vũ tổ chức tuyên truyền về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức khác nhau để phổ biến cho người dân trên địa bàn: “Ở huyện này, người dân tộc thiểu số chiếm số đông nên công tác tuyên truyền PCCC gặp không ít khó khăn. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tôi thường xuống cơ sở phối hợp với địa phương lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, làng. Thế nên là chuyện tôi lọ mọ xuống đêm hôm để tuyên truyền hỏa hoạn thường xuyên diễn ra. Vất là vậy nhưng ý thức ngừa cháy nổ trong bà con nâng lên, 2 năm nay chưa xảy ra vụ nào trên địa bàn huyện là mừng rồi”-anh Vũ nói.



Một thành tích nổi bật khác của Thượng úy Nguyễn Đức Vũ là tham gia cứu nạn cứu hộ. 2 năm (2021 và 2022), anh Vũ trực tiếp tham gia 3 vụ cứu người mắc kẹt do mưa lũ và tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước trên địa bàn. Nổi bật là vụ giải cứu thành công 3 nạn nhân mắc kẹt tại 1 thác nước ở thị trấn Kông Chro do nước lớn vào ngày 9-11-2021.

Với những cống hiến ở địa phương, Thượng úy Nguyễn Đức Vũ được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2022. “Phần thưởng này là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa trong công việc của mình. Tôi sẽ tiếp tục triển khai những phần việc được cấp trên giao để, phấn đấu duy trì tại địa phương không xảy ra các vụ hỏa hoạn như thời gian vừa qua. Đặc biệt là tôi sẽ chú trọng vào công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân tự ngăn ngừa có hiệu quả các vụ hỏa hoạn, hạn chế đến mức thiệt hại nếu về người, tài sản nếu không may xảy ra cháy nổ”-Thượng úy Vũ bộc bạch.

Thượng tá Đinh Văn Dũng-Trưởng Công an huyện Kông Chro cho biết: Nguyễn Đức Vũ là cán bộ trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong công việc. Được giao phụ trách công tác PCCC và CNCH, đồng chí ấy đã triển khai có hiệu quả những phần việc theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị. Cùng với đó, Thượng úy Vũ cũng tích cực, nhiệt tình hỗ trợ đồng chí đồng đội trong đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Mới đây, tại lễ phát động toàn dân PCCC và CNCH năm 2023 với chủ đề “Ánh dương trong màn đêm” do Bộ Công an tổ chức, đồng chí Vũ được tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.