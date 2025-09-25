Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khảo sát, lấy ý kiến tham gia các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

NHẬT LINH
(GLO)-Chiều 25-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với 10 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 10.

Dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Lý Tiết Hạnh-Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Siu Hương-Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan.

Các dự án luật được lấy ý kiến lần này gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

gop-y-du-an-luat-cong-an-chu-tri.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: K.A

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa thực tiễn.

Trong đó, đối với dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, cần làm rõ thẩm quyền giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong quản lý cơ sở giam giữ để tránh chồng chéo. Đối với Luật Dẫn độ, cần có quy định chi tiết hơn về cơ chế phối hợp khi xử lý, trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật, bảo đảm vừa nghiêm minh, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế.

dai-dien-tand-gop-y-du-thao.jpg
Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh góp ý các dự án luật. Ảnh: N.L

Đối với dự thảo Luật An ninh mạng (sửa đổi), một số ý kiến cho rằng cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh, tránh chồng lấn với Luật An toàn thông tin mạng; đồng thời bổ sung chế tài mạnh hơn đối với hành vi phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng. Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) cần bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý người nghiện, người sau cai nghiện để bảo đảm tính khả thi…

dai-bieu-gop-y-kien.jpg
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh góp ý các dự án luật. Ảnh: N.L

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến các dự án luật là bước quan trọng để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời khắc phục những bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Đồng chí đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị, coi đây là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo, trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

Chính trị

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

Tin tức

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Dũng

Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

