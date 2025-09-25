Gia Lai: Khảo sát, lấy ý kiến tham gia các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Lý Tiết Hạnh-Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Siu Hương-Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan.

Các dự án luật được lấy ý kiến lần này gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: K.A

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa thực tiễn.

Trong đó, đối với dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, cần làm rõ thẩm quyền giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong quản lý cơ sở giam giữ để tránh chồng chéo. Đối với Luật Dẫn độ, cần có quy định chi tiết hơn về cơ chế phối hợp khi xử lý, trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật, bảo đảm vừa nghiêm minh, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh góp ý các dự án luật. Ảnh: N.L

Đối với dự thảo Luật An ninh mạng (sửa đổi), một số ý kiến cho rằng cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh, tránh chồng lấn với Luật An toàn thông tin mạng; đồng thời bổ sung chế tài mạnh hơn đối với hành vi phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng. Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) cần bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý người nghiện, người sau cai nghiện để bảo đảm tính khả thi…

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh góp ý các dự án luật. Ảnh: N.L

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến các dự án luật là bước quan trọng để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời khắc phục những bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Đồng chí đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị, coi đây là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo, trình Quốc hội tại kỳ họp tới.