Gia Lai: Khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với sự cố tại hồ chứa Ia Ring

Vị trí xảy ra sự cố tại hồ chứa nước Ia Ring. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Chư Sê khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn. Tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống khẩn cấp. Tổ chức cưỡng chế sơ tán trong trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy hướng dẫn sơ tán vì mục đích an toàn cho người dân.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện của địa phương phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai để nhanh chóng xử lý sự cố công trình. Tổ chức thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng. Đồng thời, ứng trực 24/24h, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc men, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. Huy động lực lượng Công an huyện, xã đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, ứng phó với tình huống sự cố có thể xảy ra để bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Rà soát, thống kê tình hình thiệt hại (nếu có) gửi về UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và PTNT.

Các lực lượng chức năng và người dân 2 xã Ia Tiêm, Chư Pơng( huyện Chư Sê) tham gia ứng phó sự cố hồ Ia Ring. Ảnh: Nguyễn Diệp

Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai huy động tối đa lực lượng, phương tiện để nhanh chóng xử lý sự cố công trình. Thực hiện nghiêm lệnh vận hành hồ chứa theo Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước công trình thủy lợi Ia Ring ban hành theo Quyết định số 86/ QĐ-UBND ngày 7-3-2012 của UBND tỉnh. Thông báo lũ kịp thời cho chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và Nhân dân vùng hạ du để kịp thời phối hợp, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Sau khi giải quyết tạm thời sự cố, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn công trình về lâu dài phục vụ sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (áo khoác ở giữa) kiểm tra thực tế vào chiều ngày 14-11. Ảnh: Nguyễn Diệp

Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí lãnh đạo và cán bộ chuyên môn túc trực tại hiện trường cùng với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và chính quyền địa phương triển khai các giải pháp kịp thời để giải quyết sự cố công trình.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung ứng phó, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.