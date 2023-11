Gia Lai: Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi

(GLO)- Ngày 15-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện thăm, tặng quà 5 nạn nhân và gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

*Bạn đọc T.C.A. (thị xã An Khê) hỏi: Tôi có căn nhà do cha mẹ tặng cho, nằm ở phía sau căn nhà của em ruột tôi là T.C.B. Để đi ra đường công cộng, gia đình tôi phải đi qua phần đất cặp nhà của B; phần đất này vẫn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do B. đứng tên.