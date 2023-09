(GLO)- Ngày 23-9, các đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình trao quà cho người nghèo dân tộc thiểu số, người khuyết tật tại huyện Đức Cơ và thị xã An Khê.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Chùa Quảng Đức (TP. Hồ Chí Minh) trao 200 phần quà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, người khuyết tật khó khăn, nạn nhân chất độc ca dam/dioxin, người già neo đơn tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ).

Đoàn đã trao 200 phần quà, mỗi phần quà gồm: gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà tặng là 110 triệu đồng do Chùa Quảng Đức hỗ trợ.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Chùa Quảng Đức, góp phần giúp người nghèo, người già neo đơn, khuyết tật xã Ia Dom giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

*Cùng ngày, Đoàn xã Tú An (thị xã An Khê) phối hợp với Nhóm thiện nguyện Cẩm Vân (huyện Đak Pơ) tổ chức trao tặng 63 suất quà cho người dân làng Pơ Nang.

Theo đó, Nhóm thiện nguyện Cẩm Vân do bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (xã Tân An, huyện Đak Pơ) làm trưởng nhóm đã trao tặng 63 suất quà (140 ngàn đồng/suất) gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu như: dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, bánh kẹo... Được biết, Pơ Nang là 1 trong 3 làng của xã Tú An; làng có 63 hộ với 261 khẩu, 100% là người dân tộc thiểu số.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An đã trao thư cảm ơn, ghi nhận tấm lòng "tương thân, tương ái" của Nhóm thiện nguyện Cẩm Vân đối với người dân làng Pơ Nang.