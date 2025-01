Gia Lai: Góp ý dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

(GLO)- Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã An Trung (huyện Kông Chro) phát triển sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai. Trong đó, tiêu biểu là mô hình “Móc khóa an ninh”.